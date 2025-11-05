Arrestato in Libia il generale Almasri
Arrestato in Libia il generale Almasri
Home>Estero

Arrestato in Libia il generale Almasri

L'ufficiale è stato rinviato a giudizio per avere torturato migranti e provocato la morte di uno di loro
Osama Almasri
Osama Almasri
njeem osama almasri libia cpi
di lettura

AGI - La procura generale libica ha ordinato l'arresto di Osama Almasri Najim. Lo scrive l'emittente libica Libya24 sul suo profilo Facebook. Almasri è stato rinviato a giudizio per avere torturato migranti e provocato la morte di uno di loro.

ADV

Almasri, già capo della polizia giudiziaria, è ora "in detenzione preventiva" disposta dal procuratore generale Sadiq al Sour, ha spiegato l'emittente Alahrar, dopo indagini sulla morte di un prigioniero nella Fondazione per la riforma e la riabilitazione, struttura carceraria di Tripoli. Vi sarebbe state violenze su almeno 10 detenuti e le prove raccolte erano tali da giustificare l'arresto, ha spiegato la tv.

ADV
Leggi anche:
Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi, Nordio e Mantovani
Caso Almasri: la Camera nega il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano 
L'assemblea di Montecitorio respinge la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri per i tre membri del governo 

Almasri è da tempo oggetto di un mandato d'arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dal 15 febbraio 2015. In base a questo mandato era stato arrestato lo scorso gennaio in un hotel di Torino, poi rilasciato due giorni dopo su ordine della Corte d'Appello di Roma per irregolarità procedurali e immediatamente portato a Tripoli a bordo di un aereo noleggiato dallo Stato italiano.

Per questa vicenda il tribunale dei ministri aveva chiesto l'autorizzazione a procedere, poi negata da Montecitorio il 9 ottobre scorso, per il Guardasigilli Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

ADV