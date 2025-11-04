Occhi al cielo, domani la Superluna più grande del 2025 

AGI - Domani la luna sarà più grande e luminosa del solito, a causa della sua orbita ravvicinata attorno alla Terra. E' l'evento noto come Superluna, fenomeno sempre molto atteso e ampiamente pubblicizzato sui social media.
Il satellite dovrebbe apparire il 5,7% più grande e l'11,7% più luminoso rispetto alla media. Ma questa volta sarà anche la Superluna più grande del 2025.
Domani infatti coincideranno due fattori. Innanzitutto, "come ogni mese, c'è una luna piena, il che significa che Terra, Luna e Sole sono allineati.
Inoltre, l'orbita della Luna attorno al Sole non è circolare, ma ellittica. Quindi, ci sono momenti del mese in cui la Luna è più vicina alla Terra e altri in cui è più lontana.
"La luna piena sarà alle 14 e 19 - ha spiegato Florent Deleflie, astronomo dell'Osservatorio di Parigi. "La vedremo sorgere in Francia intorno alle 17 e sarà più vicina alla Terra (il cosiddetto perigeo) alle 23 e 27, ha specificato Deleflie.
La Luna sarà quindi a 356.833 km dalla Terra, rispetto a una media di circa 380.000 km. Tra 15 giorni, al momento dell'apogeo (l'opposto del perigeo), questa distanza avrà raggiunto i 406.691 km.
"Vale la pena notare che non parliamo di una mini-luna quando è piena e nel suo punto più lontano dalla Terra. Probabilmente perché è quando è più grande che diventa interessante", ha aggiunto l'astronomo.
"Quando la Luna è abbastanza bassa sull'orizzonte, vediamo un campanile, un albero, e sembra più grande. E' quasi un'illusione. Quando è in mezzo al cielo, non abbiamo più punti di confronto", ha sottolineato.