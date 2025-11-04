Morti due alpinisti in Nepal, i dispersi potrebbero essere 9

AGI - Sono morti i due alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato dispersi da venerdì sul Panbari, in Nepal. Lo conferma la Farnesina. Sono almeno tre, ma si teme che siano fino a nove, gli italiani dispersi in diverse zone del Nepal. Lo ha riferito sempre la Farnesina. Le autorità locali al momento parlano di "dispersi" e non di vittime.
Il Consolato generale a Calcutta, competente per il Nepal, riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i propri cari.
Le circostanze della scomparsa
I contatti con Caputo e Stefano Farronato erano stati persi venerdì quando erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1, a 5mila metri d'altitudine. Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali. Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. Il consolato generale a Calcutta, anche per il tramite del consolato generale onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali, spiega ancora la Farnesina.
Il ritrovamento dei corpi
Nel frattempo sono in corso le operazioni di recupero di Farronato e Caputo. I corpi di Stefano Farronato, 45 anni, di Bassano del Grappa, e Alessandro Caputo, 28 anni, milanese, sono stati avvistati questa mattina nei pressi del campo 1 dai soccorritori in volo con l'elicottero.
Chi erano Stefano Farronato e Alessandro Caputo
Farronato, di professione arboricoltore, era titolare e ideatore di Aforest, azienda specializzata in arboricoltura con sede a Cassola in provincia di Vicenza. Veterano della montagna, aveva portato a termine molte spedizioni, anche nei luoghi più inospitali della terra, non solo in Nepal ma in Patagonia, Ecuador, Alaska, Islanda, Groenlandia, Svalbard, Pamir e Mongolia. Assieme a Perlino e Caputo, era partito il 7 ottobre scorso per il progetto 'Panbari Q7', la sua diciottesima spedizione. Alessandro Caputo, 28 anni, studente di giurisprudenza a Milano, era maestro di sci a Sankt Moritz in Svizzera.
Ringraziamenti e coordinamento dei soccorsi
Il coordinamento da remoto dei soccorsi, affidato a Manuel Munari e Maurizio Folini con Michele Cucchi presente nella Valle del Kumbu, ha espresso "un sentito ringraziamento a Valter Perlino (capo spedizione, recuperato nella giornata di ieri dopo che aveva rinunciato a proseguire per un problema a un piede, ndr), al team di soccorritori nepalesi, a Kailash Helicopter con il capitano Deepak, a Simrik Air con il capitano Siddhartha Gurung, al Club Alpino Italiano, alla Nepal Mountaineering Association, a Everest-K2-CNR e alle autorità nepalesi e italiane, nonché a Recco, Garmin e a tutti i membri dei media per la loro sensibilità e il loro supporto durante questa operazione".