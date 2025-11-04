Elisabetta II, una mostra inedita celebra il suo stile

AGI - C’è chi la ricorda per i suoi cappellini color pastello, chi per il suo sorriso inconfondibile e chi, più attentamente, per quella capacità tutta sua di comunicare attraverso i vestiti. Ora, Buckingham Palace invita il pubblico a scoprire un lato inedito dell’iconico guardaroba di Sua Maestà: nell’aprile 2026, la King’s Gallery ospiterà una mostra dedicata all’eredità stilistica della Regina Elisabetta II, una delle figure più eleganti e influenti del XX secolo.
L’esposizione, tra le più attese del prossimo anno, promette di essere un viaggio nel tempo attraverso circa 200 capi che raccontano i dieci decenni di vita della Regina, dai suoi primi anni sul trono fino agli ultimi ritratti ufficiali. E sì, i biglietti sono già disponibili online, per chi vuole assicurarsi un posto in prima fila tra sete, broccati e ricordi reali.
Abiti iconici: un viaggio nella storia
Tra i pezzi forti della collezione, spiccano alcuni abiti che hanno fatto la storia. Come il celebre abito verde mela disegnato da Norman Hartnell, il couturier più amato da Elisabetta, indossato a una cena di Stato nel 1957. O l’abito blu del matrimonio della principessa Margaret, nel 1960, l’ultima volta che la Regina indossò un abito lungo a un matrimonio reale in Inghilterra. Dettagli che fanno sognare, certo, ma anche riflettere su quanto la moda possa raccontare la storia, la personalità e persino la diplomazia di chi la indossa. Accanto agli abiti, i visitatori potranno ammirare bozzetti originali, campioni di tessuto e note dei designer, per sbirciare dietro le quinte del processo creativo che ha dato vita al mito dello stile “realmente regale”.
L'eredità di stile della Regina nelle nuove generazioni
E come ogni leggenda che si rispetti, anche l’influenza della Regina continua a vivere nelle nuove generazioni di stilisti. Erdem Moralioglu, Richard Quinn e Christopher Kane presenteranno alcuni dei loro capi ispirati al guardaroba di Elisabetta II, esposti accanto agli originali: un dialogo elegante tra passato e presente. Il designer Richard Quinn, vincitore del primo Queen Elizabeth II Award for British Design, in un’intervista per Marie Claire ha detto: “Non c’è dubbio che lo stile della Regina Elisabetta II e la sua promozione dell’alta moda britannica abbiano avuto un impatto enorme. Con la sua eleganza discreta, ha sempre posto i riflettori sui designer britannici, sottolineando l’importanza della moda del nostro Paese nel mondo”. In fondo, la Regina non ha mai avuto bisogno di parole per fare una dichiarazione di stile. Le bastava un colore deciso, un taglio impeccabile, un broche scelto con cura. E questa mostra promette di ricordarcela in tutto il suo splendore.
