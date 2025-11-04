Laurent Mauvignier con "La casa vuota" vince il Premio Goncourt, battuto Carrère

AGI - Lo scrittore francese Laurent Mauvignier è il vincitore del Premio Goncourt per "La casa vuota" (edizioni Minuit), avvincente saga familiare di 750 pagine, definita un romanzo fondamentale dalla giuria del più prestigioso premio letterario francese. Tra i finalisti c'era anche Emmanuel Carrère con Kolkhoze (che verrà pubblicato in Italia da Adelphi nel 2026). Battute anche la giornalista e scrittrice mauriziana Nathacha Appanah con La nuit au coeur (Gallimard) e Caroline Lamarche con Le bel obscur (Seuil). "Provo gioia", ha detto lo scrittore 58enne al suo arrivo al Drouant, il famoso ristorante vicino all'Opera di Parigi, dove lo attendevano i 10 membri dell'Accademia Goncourt.
"È un'enorme ricompensa perché è un libro che nasce dall'infanzia e da diverse generazioni". Vincendo nettamente al primo turno di votazioni con sei voti, Laurent Mauvignier ha battuto gli altri finalisti ma soprattutto Carrère che non ha ricevuto alcun voto.
Mauvignier ha già pubblicato una ventina di libri, per lo più con Éditions de Minuit, e ha ricevuto diversi premi, tra cui tre per La maison vide. Succede al franco-algerino Kamel Daoud, vincitore del Premio Goncourt 2024 per Houris. "Rendiamo omaggio a un autore che ha già alle spalle un corpus di opere molto consistente e che, quest'anno, ci ha regalato non un'opera definitiva, ma un romanzo davvero fondamentale", ha commentato Philippe Claudel, presidente dell'Académie Goncourt.
"È un'opera di grande potenza letteraria, che rivisita sia la nostra storia del XX secolo sia una costruzione in senso quasi architettonico", ha aggiunto Claudel, che, come gli altri membri della giuria, indossava un distintivo a sostegno dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal, detenuto in Algeria, che martedì ha ricevuto il Premio Goncourt per la versione tascabile.
Origini e ispirazioni di Mauvignier
Mauvignier, 58 anni, è nato in Turenna in una famiglia operaia. Dopo aver studiato Belle Arti a Tours, si è dedicato alla letteratura. Tra le sue opere più note ci sono "Loin d'eux" (Lontano da loro), il suo primo romanzo del 1999, "Des hommes" (Uomini), sui suoi ricordi della guerra d'Algeria, e "Histoires de la nuit" (Storie della notte).
"La casa vuota" è un romanzo di 750 pagine, scritto con frasi rapide, che racconta le generazioni che si sono succedute dall'inizio del XX secolo in un villaggio immaginario della Turenna, che ricorda la cittadina di Cartesio dove l'autore è cresciuto.
"Credo che la storia della mia famiglia assomigli a quella di milioni di francesi, con i suoi aspetti più oscuri e quelli più gloriosi", ha spiegato l'autore che, nel suo racconto, si concentra in particolare su Marie-Ernestine, che da bambina ha un talento per il pianoforte e si innamora del suo insegnante. Ma suo padre la costringe a sposare Jules e ad abbandonare il suo sogno di andare a Parigi per diventare musicista. Da questa unione, nel 1913 nasce Marguerite, la nonna dello scrittore, e Mauvignier cerca di capire perché "una fortezza di silenzio" circondasse questa donna, il cui volto è stato ritagliato o cancellato dalle fotografie.