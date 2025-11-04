Cinque cose da tenere d'occhio nelle elezioni statunitensi

AGI - New York City è pronta a scegliere il suo prossimo sindaco. Nelle stesse ore gli stati della Virginia e del New Jersey eleggeranno nuovi governatori e l'esito di queste competizioni potrebbe essere un campanello d'allarme per le elezioni di midterm del prossimo anno. I californiani decideranno anche se ridisegnare le loro mappe distrettuali della Camera degli Stati Uniti in una rara riorganizzazione dei distretti di metà decennio, mentre i democratici cercano di contrastare gli sforzi dei repubblicani per dare al loro partito un vantaggio nelle elezioni di medio termine del prossimo anno. Ecco cinque cose da tenere d'occhio.
Corsa a sindaco di New York
Tutti gli occhi saranno puntati innanzitutto sulla Grande Mela, dove Zohran Mamdani, un socialista democratico di 34 anni, che ha scioccato l'establishment politico battendo l'ex governatore Andrew Cuomo nelle primarie democratiche di quest'estate, vuole diventare il più giovane sindaco di New York City in oltre un secolo. A sfidarlo, Cuomo, che imperterrito, ha continuato a fare campagna elettorale come indipendente e il repubblicano Curtis Sliwa.
Se Mamdani dovesse vincere, diventerà anche il primo sindaco musulmano della città e i dem di tutto il Paese staranno a vedere se la sua attenzione su questioni relative al costo della vita come affitto, generi alimentari e salari potrebbe servire come messaggio efficace nelle future gare elettorali.
Anche se Mamdani si è presentato alle elezioni con un vantaggio nei sondaggi, il divario tra lui e Cuomo si è nelle ultime ore ridotto, con l'ex governatore che ha martellato il 34enne sul crimine e la sicurezza pubblica, affermando che il giovane politico non ha l'esperienza per guidare la più grande città d'America.
Riorganizzazione dei distretti in California
Nel frattempo i democratici stanno chiedendo agli elettori il permesso di ridisegnare i distretti congressuali dello stato. Una anomalia nel Paese, che per legge si affida a un comitato imparziale per disegnare le sue mappe congressuali una volta ogni decennio sulla base dei dati del censimento.
La richiesta del governatore della California Gavin Newsom di riorganizzare i distretti nel suo Stato arriva mentre gli stati a guida repubblicana come il Texas e il Missouri cercano di ridisegnare frettolosamente le loro mappe congressuali per dare al loro partito un vantaggio nelle elezioni di medio termine del 2026. La Proposition 50 della California consentirebbe dunque l'uso temporaneo di nuove mappe dei distretti congressuali fino al 2030. La campagna, fa sapere il Los Angeles Times, ha attirato 158 milioni di dollari in donazioni, con i sostenitori democratici che hanno ampiamente superato lo sforzo dell'opposizione repubblicana, che ha solo nove dei 52 seggi della Camera degli Stati Uniti
Corsa del governatore del New Jersey
Nel New Jersey si giocherà invece una delle due gare per scegliere il governatore negli States. I sondaggi, analizza la Bbc, indicano una corsa serrata tra il democratico Mikie Sherrill e il repubblicano Jack Ciattarelli. Sherrill attualmente rappresenta l'11° distretto del New Jersey al Congresso e Ciattarelli è un ex deputato.
Nonostante sia tendenzialmente democratico, lo stato ha avuto governatori repubblicani in passato. L'ultimo, Chris Christie, ha servito due mandati tra il 2010 e il 2018.
L'elezione ha anche attirato l'attenzione di nomi noti a livello nazionale di entrambi i partiti. Star democratiche come l'ex presidente Barack Obama e l'ex segretario ai trasporti Pete Buttigieg hanno fatto campagna con Sherrill, mentre il presidente Donald Trump ha partecipato virtualmente a un comizio per Ciattarelli e l'attivista conservatore Jack Posobiec lo ha sostenuto.
La corsa del governatore della Virginia
In Virginia, dove la leadership tendenzialmente oscilla tra democratici e repubblicani, l'esito delle elezioni governative potrebbe fungere da indicatore per l'umore dell'elettorato dell'intero Paese, e indipendentemente dal candidato che avrà successo, lo Stato eleggerà la sua prima governatrice donna quest'anno. Gli elettori dovranno scegliere tra la democratica Abigail Spanberger, deputata degli Stati Uniti, e la repubblicana Winsome Earle-Sears, attuale vicegovernatore. Se Earle-Sears dovesse vincere, diventerà la prima donna nera eletta a guidare uno stato americano.
Il fattore Trump
Anche se non è sulla scheda elettorale, il nome di Trump incombe su queste elezioni. Il presidente Trump ha dato il via alla battaglia per il redistricting che ha portato la California a mettere la Proposition 50 al ballottaggio e ha appoggiato Ciattarelli nella corsa a governatore del New Jersey, mentre ha lasciato intendere che penalizzerà la città di New York se gli elettori dovesse scegliere Mamdani.
"Sarà difficile per me, come presidente, dare un sacco di soldi a New York, perché se hai un comunista che governa New York, tutto ciò che stai facendo è sprecare i soldi che stai mandando lì", ha affermato Trump nell'intervista alla CBS 60 Minutes andata in onda domenica.