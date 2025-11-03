Trump rilancia i test nucleari USA: “Anche Russia, Cina e Corea del Nord li fanno”

AGI - "La Russia ha annunciato che testerà armi nucleari, la Corea del Nord lo fa costantemente, anche la Cina lo fa, ma non ne parlano mentre noi sì perché siamo una società aperta": lo ha detto Donald Trump in un'intervista al programma "60 Minutes" della Cbs, replicando a una domanda sulla sua decisione di riprendere i test nucleari "come altri Paesi".
Poi quando la conduttrice gli ha fatto notare che solo Pyongyang risulta fare test nucleari, il tycoon ha ribadito, però, che il suo obiettivo è la denuclearizzazione.
"Abbiamo più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. La Russia è al secondo posto. La Cina è al terzo posto, ma tra cinque anni saranno alla pari. Le producono rapidamente e credo che dovremmo fare qualcosa in merito alla denuclearizzazione", ha detto Donald Trump.
"In realtà, ne ho parlato sia con il presidente Putin che con il presidente Xi. La denuclearizzazione - ha specificato - è una questione molto importante. Abbiamo armi nucleari sufficienti per distruggere il mondo 150 volte".
Trump, non sto valutando i Tomahawk per Kiev
"No, non proprio". Lo ha detto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, rispondendo alla domanda di un giornalista che gli aveva chiesto se stesse prendendo in considerazione l'ipotesi di fornire all'Ucraina i Tomahawk, i missili a lungo raggio.
Pechino a Trump, mai fatto test nucleari
La Cina ha negato di aver testato armi nucleari, dopo che ieri il presidente americano Donald Trump aveva messo Pechino nell'elenco delle superpotenze che effettuano prove segrete dei propri arsenali atomici. "La Cina si è sempre attenuta a un percorso dello sviluppo pacifico, ha perseguito la politica di non usare per prima armi nucleari, ha sostenuto una strategia nucleare di autodifesa e ha rispettato il suo impegno a sospendere i test nucleari", ha assicurato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning.