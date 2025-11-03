Funzionario dell'Fbi licenziato dopo una fuga di notizie sull’uso privato del jet governativo

AGI - Un alto funzionario dell'FBI è stato licenziato perché sospettato di aver rivelato i presunti abusi nell'uso del jet governativo da parte del direttore dell'FBI. Nonostante i 27 anni di servizio, Steven Palmer sarebbe stato cacciato dopo che Kash Patel si è infuriato per gli articoli che rivelavano l'uso di un jet governativo per andare a vedere la sua compagna cantare l'inno nazionale durante un incontro di wrestling.
Steven Palmer, in servizio all'FBI dal 1998, è stato licenziato dall'incarico di capo della sicurezza interna del Bureau e responsabile della supervisione della flotta di jet. È il terzo capo dell'unità a essere licenziato da quando Patel è diventato direttore. Secondo Bloomberg, il licenziamento è stupefacente, dato che gli orari di volo di Patel sono pubblici e tracciabili sui siti web. Il giorno dopo l'esibizione di Alexis Wilkins, lo stesso Patel aveva ripostato foto che lo ritraevano insieme alla cantante country, sua compagna, sul suo account X.
RAF 002 pic.twitter.com/jTgGhd7jbN— Alexis Wilkins (@AlexisWilkins) October 26, 2025
La reazione di Kash Patel e le accuse
Secondo Bloomberg, Patel si era infuriato per gli articoli in cui si riferiva che il direttore dell'FBI avesse usato un jet governativo per andare all'appuntamento con Wilkins e aveva attribuito la colpa a Palmer, il cui licenziamento è stato ufficializzato venerdì. I registri di volo pubblicamente disponibili su Flight Aware per l'aereo di Patel, N708JH, mostrano che il jet è atterrato in un aeroporto vicino alla Penn State il 25 ottobre. Quella sera Wilkins si è esibita a un evento di wrestling, il Real American Freestyle, e i registri di volo mostrano l'aereo dell'FBI di Patel in volo verso Nashville.
Difesa e critiche all'uso del jet
Il portavoce di Patel, Ben Williamson, ha definito le critiche all'uso del jet "ipocrite e stupide" e "piagnistei in malafede", affermando che il direttore ha rimborsato una parte del viaggio e che i suoi viaggi personali sono stati "significativamente limitati" rispetto a quelli dei suoi predecessori: Chris Wray e James Comey. "Gli è permesso di prendersi del tempo libero occasionalmente per vedere familiari, amici o la sua compagna", ha detto il portavoce. Tuttavia, il Daily Beast ha fatto notare quanto Patel sia stato critico nei confronti dell'uso per uso personale dei jet governativi da parte di Wray quando questi era direttore.