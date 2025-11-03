Come funziona il programma di assistenza alimentare 

AGI - Snap è l’acronimo di Supplemental Nutrition Assistance Program, il più grande programma federale contro la fame negli Stati Uniti che provvede assistenza alimentare agli americani a basso reddito.
Nato nel 1964 su decisione del presidente democratico Lyndon Johnson, lo Snap assiste quasi 42 milioni di americani, uno ogni otto, tutti i mesi.
Per rientrare nel programma serve un reddito molto basso: nel caso di una famiglia di tre persone, il reddito mensile non deve superare i 2.798 dollari lordi.
La carta di debito
Le famiglie che rientrano in questo programma ricevono una carta di debito chiamata Ebt (Electronic Benefit Transfer), che viene ricaricata ogni mese e utilizzata per fare la spesa. Per averne diritto, servono requisiti legati al reddito, al numero di componenti della famiglia, e prevede una rete di negozi presso i quali acquistare frutta, verdura, carne e latticini.
Importi e calcolo dei benefici
Mediamente ogni persona riceve tra i 180 e i 220 dollari al mese per poter fare la spesa, cifra da aumentare in base al numero delle persone che fanno parte del nucleo familiare.
Una famiglia di quattro persone può arrivare a percepire anche 700-850 dollari al mese. La cifra varia a seconda del reddito percepito.
Più è basso, più sale il contributo federale. I soldi vengono messi dal governo nella carta elettronica nei primi giorni di ogni mese. La carta Snap non può essere usata per acquistare prodotti che non siano alimentari.