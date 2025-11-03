Papa Leone in visita a Santa Maria Maggiore per pregare sulla tomba di Francesco
Il Pontefice ha presieduto la messa in San Pietro in suffragio del suo predecessore e dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell'anno
AGI - Papa Leone XIV prima di recarsi a Castel Gandolfo si è fermato a pregare sulla tomba di Francesco, deceduto il 21 aprile scorso, nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Stamani il Pontefice ha presieduto la messa in San Pietro in suffragio del suo predecessore e dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell'anno. Dopo aver sostato sulla tomba di Francesco, Leone ha pregato anche davanti all'icona della Vergine, Salus Populi Romani. Ha proseguito infine verso Castel Gandolfo. Il Papa tornerà in Vaticano domani sera.
