Attacco ucraino contro un terminal per il petrolio russo sul Mar Nero

AGI - Le Forze armate ucraine, la notte scorsa, hanno attaccato il terminal petrolifero russo di Tuapse, uno dei più grandi impianti di carico di petrolio sul Mar Nero. Secondo le autorità di Krasnodar, la regione dove si trova l'impianto, l'attacco ha causato danni alle infrastrutture del terminal e a una petroliera ormeggiata al molo.
I detriti del drone caduti sulla nave hanno causato un incendio e danneggiato la sovrastruttura del ponte. Non si sono registrati feriti. Il terminal petrolifero di Tuapse, il più grande del Mar Nero, si trova a 8 chilometri dal porto omonimo. Gestisce le esportazioni di prodotti petroliferi dalla raffineria di Tuapse e dal gruppo di raffinerie di Samara di Rosneft: 7,1 milioni di tonnellate da gennaio a settembre, secondo Reuters.
Secondo alcuni canali Telegram russi ben informati, almeno tre incendi sono scoppiati nel porto: due presso il complesso di attracco in acque profonde della RN-Marine Terminal Tuapse LLC e un terzo presso il terminal di carico del petrolio vicino al frangiflutti meridionale. Un altro incendio potrebbe essere scoppiato presso il molo per il carico secco nella parte nord-occidentale della baia.
Contemporaneamente, le Forze armate ucraine hanno lanciato un massiccio attacco con droni contro un complesso energetico nella regione di Lugansk, occupata dai russi. Il capo dell'autoproclamata repubblica popolare di Lugansk, nominato da Mosca, Leonid Pasechnik, ha segnalato attacchi alle sottostazioni in quattro comuni, con conseguenti interruzioni di corrente nella regione.
Il ministero della Difesa russo ha riferito che durante la notte i sistemi di difesa aerea hanno "intercettato e distrutto" 164 droni ucraini, 39 dei quali sorvolavano il Mar Nero e 32 il territorio di Krasnodar. Secondo le autorita' locali, citate dall'agenzia Ria Novosti, nell'attacco su Tuapse sono state danneggiate "due imbarcazioni civili straniere", ma a riguardo non sono stati diffusi ulteriori dettagli.
Nella notte raid russi
Sei persone, di cui due bambini, sono state uccise nella notte scorsa in Ucraina da attacchi missilistici e droni russi, secondo una fonte giudiziaria. "Le forze russe hanno attaccato le regioni di Dnipropetrovsk e Odessa. Sei persone sono morte, tra cui due bambini", ha annunciato la procura generale ucraina su Telegram.
Un attacco russo nella regione di Zaporizhzhia (Ucraina meridionale) ha lasciato circa 58.000 case senza elettricita', ha aggiunto il governatore Ivan Fedorov.
Zelensky: vogliono colpire soprattutto i civili
Solo questa settimana i russi hanno usato "quasi 1.500 droni d'attacco, 1.170 bombe aeree guidate e oltre 70 missili di vario tipo per colpire i civili in Ucraina. Lo ha denunciato su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendo che nella notte scorsa ci sono stati attacchi contro civili nelle regioni di Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Chernihiv e Odessa. "Purtroppo, ci sono morti e feriti", ha sottolineato.
"È chiaro che Mosca vuole danneggiare prima di tutto la nostra popolazione. Ecco perché stiamo lavorando attivamente per garantire un supporto affidabile al nostro settore energetico quest'inverno", ha spiegato Zelensky. "Esistono già accordi sostanziali con i nostri partner. Stati Uniti, Norvegia, Germania, Paesi Bassi, Canada, Regno Unito, Italia, Giappone, Lituania, Danimarca, Svezia, Estonia, Spagna e la Commissione europea ci stanno già sostenendo con contributi al Fondo di sostegno energetico o con le attrezzature necessarie", ha concluso il leader di Kiev ringraziando i partner per l'aiuto.