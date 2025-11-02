Il racconto di Eitan, ostaggio di Hamas per 738 giorni

AGI - L'ex ostaggio di Hamas, Eitan Horn - liberato tre settimane fa insieme ad altri 19 sopravvissuti - ha parlato per la prima volta in Piazza a Tel Aviv e i media israeliani hanno riportato alcune frasi del suo discorso. "Per 738 giorni ho sognato di tornare a casa. 738 giorni di dolore, incertezza, sofferenza, nostalgia e tante altre cose difficili", ha detto Horn, aggiungendo: "Ho sempre saputo una cosa: la mia famiglia e la società israeliana non avrebbero rinunciato a me. Anche quando stavo morendo di fame, anche quando le bombe cadevano proprio accanto a me, credevo che sarei tornato dai miei fratelli e dalla mia famiglia". Horn ha poi ricordato che ci sono "11 famiglie che sono ancora in questo incubo" e Israele non potrà voltare pagina "finché tutti i corpi non torneranno nelle loro case".