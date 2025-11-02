Arrestata la procuratrice militare israeliana Tomer-Yerushalmi: aveva diffuso il video sugli abusi dell’Idf

AGI - È stata arrestata dalla polizia la procuratrice militare israeliana, maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, che oggi è brevemente scomparsa dopo aver lasciato dei biglietti dai quali si intuiva che volesse togliersi la vita. La donna è accusata di aver ostacolato le indagini. Lo riporta JNet.
Yifat Tomer-Yerushalmi, si è dimessa per la vicenda del video con abusi su un detenuto palestinese. La sua auto era stata ritrovata abbandonata sulla spiaggia di HaTzuk, vicino a Tel Aviv, e all'interno è stata trovata una lettera.
Tomer-Yerushalmi è finita nella bufera per aver disposto la consegna a un giornalista della televisione Canale 12 di un video in cui militari dell'Idf abusano di un detenuto di Gaza nel carcere di Sde Teiman.