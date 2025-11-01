Dal Lincoln Bathroom al Kennedy Center, l'architetto Trump è inarrestabile

AGI - Dopo aver cancellato il Giardino delle rose, sostituito il prato con un pavimento duro, coperto d'oro lo Studio Ovale e fatto demolire l'intera ala est della Casa Bianca, Donald Trump è passato al Lincoln Bathroom, il bagno presidenziale, uno degli angoli storici della residenza. In una serie di foto pubblicate su Truth, Trump ha mostrato la ristrutturazione, spiegando di aver rinnovato il bagno che aveva uno stile Art Déco, con piastrelle verdi, definito "totalmente inappropriato per l'era Lincoln".
Il presidente ha spiegato di aver preferito mettere marmo bianco e nero e una colata d'oro, "molto appropriato per l'epoca di Abraham Lincoln e potrebbe sembrare, di fatto, quello originale".
Reazioni contrastanti
Le immagini hanno generato reazioni contrastanti: la base MAGA è andata in delirio, i critici hanno parlato di "nuovo sfregio" alla Casa Bianca. Ma il Trump versione "Architect-in-Chief" appare inarrestabile.
La ristrutturazione del Kennedy Center
Sempre su Truth il presidente ha mostrato la ristrutturazione del Kennedy Center, una delle più autorevoli istituzioni culturali americane di cui il tycoon si è autonominato presidente. Trump ha annunciato che i muri esterni, "che erano in serio pericolo di corrosione", sono stati completati e "appaiono magnifici". Il presidente ha anche sottolineato che presto verranno installati nuovi mobili, così come moquette di alta qualità.
Trump, "ridare vita" agli edifici
"La mia squadra sta facendo un lavoro davvero eccezionale", ha affermato Trump, definendo i lavori di ristrutturazione uno dei suoi "marchi di fabbrica". "Stiamo ridando vita a questo edificio - ha concluso - Era morto come un chiodo, ma presto sarà di nuovo bellissimo!".