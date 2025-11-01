Jd Vance in parrucca per Halloween
Jd Vance in parrucca per Halloween

Il vicepresidente Usa ha scelto un costume che prende in giro se stesso, vestendosi come il suo meme
AGI - Per festeggiare Hallowen, Jd Vance si è ispirato in un video al meme su di lui che da mesi è virale sui social media. Parrucca castana riccia, come il suo alter ego virtuale, il vicepresidente apre la porta di casa e nel filmato per TikTok dice: "Buon Halloween, ragazzi. E ricordate di ringraziare!".

Poi fa una piroetta su se stesso, proprio come nel meme in cui viene irriso per il famoso scontro con Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale, quando accusò il presidente ucraino di non aver ringraziato per il sostegno degli Usa a Kiev.

