Cambio della guardia nello spazio: arriva il nuovo equipaggio Shenzhou-21

AGI - La navicella Shenzhou-21 con tre astronauti a bordo si è agganciata nella notte alla stazione spaziale cinese Tiangong. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua.
La Shenzhou-21 era stata portata in orbita dal razzo Lunga Marcia-2F, partito dal remoto centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. Dopo 4 ore di volo, l'attracco.
The moment Shenzhou 21 zipped past the moon pic.twitter.com/LD2C8pwzEt— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) November 1, 2025
I tre astronauti della Shenzhou-21 sostituiranno l'attuale equipaggio della Shenzhou-20, che tornerà sulla Terra tra pochi giorni. La loro missione durerà sei mesi e mira in particolare a condurre esperimenti scientifici. Dovranno anche cimentarsi in passeggiate spaziali e installare scudi anti-detriti all'esterno di Tiangong. A bordo c'è anche l'ingegnere Wu Fei, a soli 32 anni, il più giovane astronauta cinese mai partito per una missione nello spazio. Tiangong è uno dei progetti di punta di Pechino. La costruzione della stazione è stata completata nel 2022 e si prevede che sarà operativa in tutto per almeno dieci anni.
