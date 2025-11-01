Cina sospende la restrizione dell'export delle terre rare anche per la Ue

AGI - La Cina ha confermato che la sospensione delle restrizioni sull'export delle terre rare vale anche per l'Ue. Lo rende noto il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, dopo il suo incontro con alcuni funzionari del ministero del Commercio cinese.
"La Cina ha confermato che la sospensione dei controlli alle esportazioni di ottobre si applica all'Ue. Entrambe le parti hanno riaffermato l'impegno a continuare il dialogo per migliorare l'attuazione delle politiche di controllo alle esportazioni", scrive Sefcovic su X.
"Si tratta di un passo appropriato e responsabile nel contesto della garanzia di flussi commerciali globali stabili in un'area di fondamentale importanza. Le parti hanno inoltre discusso su come ridurre le divergenze durante questo periodo di sospensione", si legge in una nota della Commissione europea.
Constructive talks with @MOFCOM_China at senior official level. China confirmed that the suspension of the October export controls applies to the EU. Both sides reaffirmed commitment to continue engagement on improving the implementation of export control policies.— Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) November 1, 2025
"Hanno inoltre discusso su come mantenere la stabilita' della catena di approvvigionamento in relazione alle terre rare e si sono impegnati a impegnarsi ulteriormente in misure di facilitazione delle licenze, comprese le licenze generali", si legge ancora.