Un successo il volo di prova del primo aereo supersonico silenzioso
Un successo il volo di prova del primo aereo supersonico silenzioso

Alla partenza nessun boato, ma solo un tonfo sordo, per l'X-59 QueSST, progettato dalla Nasa e costruito dalla Lockheed Martin
Robyn Beck / AFP
nasa volo spaziale usa
AGI - Si chiama X-59 QueSST ed è il primo aereo supersonico silenzioso, o quasi. A progettarlo è stata la Nasa e a costruirlo la Lockheed Martin. E il volo di prova pochi giorni fa è stato un successo. Niente boato nell'attraversare la barriera del suono, come faceva il vecchio Concorde, ma solo un tonfo sordo. E una tenuta strutturale ottima.

Robyn Beck / AFP - Un dettaglio dell'esterno della parte anteriore della cabina di pilotaggio del jet supersonico sperimentale X-59 QueSST della NASA
L'X-59 è decollato da Palmdale e ai comandi c'era il collaudatore Nils Larson. Affiancato da un aereo di supporto, è salito fino a 12.000 piedi, ha toccato velocità subsoniche sui 370 chilometri orari e dopo 1 ora e 7 minuti è atterrato vicino alla base Nasa di Edwards. Il successo del lancio fa ben sperare per il ritorno dei voli supersonici civili nel rispetto dell'ambiente. Seguiranno ora altri test più approfonditi, compresi sorvoli di centri abitati per capire quanto forte sia percepito il suono.

