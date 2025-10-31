Venezuela, media Usa: "Imminenti i raid sulle basi militari dei narcos"
Venezuela, media Usa: "Imminenti i raid sulle basi militari dei narcos"

Secondo il Miami Herald gli attacchi sono questione di pochi giorni o addirittura ore e mirano anche a decapitare la gerarchia del cartello
AGI - L'amministrazione del presidente americano Donald Trump deciso di attaccare installazioni militari all'interno del territorio venezuelano e i raid potrebbero cominciare da un momento all'altro. Lo riferisce il Miami Herald citando fonti informate.

Scopo dell'operazione, distruggere le installazioni militari utilizzate per il traffico di droga, che secondo gli Stati Uniti è guidata dallo stesso presidente Nicolas Maduro e gestita da membri di spicco del suo regime.

Secondo le fonti dell'Herald, gli attacchi sono questione di pochi giorni o addirittura ore e mirano anche a decapitare la gerarchia del cartello.

