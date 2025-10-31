Trump e Melania celebrano Halloween alla Casa Bianca

AGI - Dopo il bilaterale in Corea del Sud con Xi Jinping, le maschere di Halloween a Washington. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato dal suo lungo viaggio in Asia, trovando una scena "spaventosa" alla Casa Bianca: c'erano dinosauri, fantasmi, un acchiappafantasmi e le gemelle di "Shining", circondati da dozzine di zucche lungo il porticato dell'edificio.
Il presidente e la first lady Melania Trump hanno accolto delle celebrazioni annuali di Halloween, che negli Usa, ma ormai in molte parti del mondo, è diventata una festa molto popolare.
President Donald Trump and first lady Melania Trump handed out candy to children dressed as cartoon characters, movie heroes, and even Trump himself during the White House Halloween celebration pic.twitter.com/8popxtWQWO— Reuters (@Reuters) October 31, 2025
I Trump hanno distribuito barrette di cioccolato ai bambini che facevano la fila con i genitori, tenendo in mano sacchetti per il "dolcetto o scherzetto" con il marchio della Casa Bianca. Il presidente e la first lady si sono fermati a parlare con i bambini e i loro genitori. I giornalisti erano radunati a breve distanza, sul South Lawn della Casa Bianca, e non sono riusciti a sentire i commenti di Trump.
Il presidente indossava un completo e il consueto cappello rosso con la scritta "Usa" e il numero "45-47" sul lato, un riferimento al suo ruolo come 45 e 47 presidente. La first lady indossava un trench con dettagli arancioni. Presenti all'evento il vicecapo di gabinetto Stephen Miller con i figli e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, accompagnata dal figlio piccolo.