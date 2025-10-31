Trump e Melania celebrano Halloween alla Casa Bianca
Trump e Melania celebrano Halloween alla Casa Bianca

AGI - Dopo il bilaterale in Corea del Sud con Xi Jinping, le maschere di Halloween a Washington. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato dal suo lungo viaggio in Asia, trovando una scena "spaventosa" alla Casa Bianca: c'erano dinosauri, fantasmi, un acchiappafantasmi e le gemelle di "Shining", circondati da dozzine di zucche lungo il porticato dell'edificio.

Il presidente e la first lady Melania Trump hanno accolto delle celebrazioni annuali di Halloween, che negli Usa, ma ormai in molte parti del mondo, è diventata una festa molto popolare.

I Trump hanno distribuito barrette di cioccolato ai bambini che facevano la fila con i genitori, tenendo in mano sacchetti per il "dolcetto o scherzetto" con il marchio della Casa Bianca. Il presidente e la first lady si sono fermati a parlare con i bambini e i loro genitori. I giornalisti erano radunati a breve distanza, sul South Lawn della Casa Bianca, e non sono riusciti a sentire i commenti di Trump.

Il presidente indossava un completo e il consueto cappello rosso con la scritta "Usa" e il numero "45-47" sul lato, un riferimento al suo ruolo come 45 e 47 presidente. La first lady indossava un trench con dettagli arancioni. Presenti all'evento il vicecapo di gabinetto Stephen Miller con i figli e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, accompagnata dal figlio piccolo.

