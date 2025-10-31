L'allunaggio del 1969 fa litigare Kim Kardashian e la Nasa
L'allunaggio del 1969 fa litigare Kim Kardashian e la Nasa
L'allunaggio del 1969 fa litigare Kim Kardashian e la Nasa

Secca replica del capo dell'agenzia spaziale dopo che la celebrity americana che aveva messo in dubbio la missione del 1969
Afp/Nasa - Neil A. Armstrong, Michael Collins e Edwin E. Aldrin Jr., l'equipaggio della missione lunare Apollo 11 nel 1969
AGI - Ancora una volta, la Nasa è stata costretta a difendere l'allunaggio del 1969: Buzz Aldrin e Neil Armstrong hanno davvero messo piede sull'unico satellite naturale della Terra. A mettere in dubbio una delle più grandi conquiste dell'umanità è stata questa volta la celebrity americana Kim Kardashian.

Nell'ultimo episodio della sua serie "The Kardashians", Kim ha espresso scetticismo sulla missione Apollo 11 di 56 anni fa citando non meglio precisati articoli dello stesso Aldrin. "Non è mai successo, è stata tutta una montatura", ha detto.

L'allunaggio del 1969 fa litigare Kim Kardashian e la Nasa
Bertrand GUAY / AFP - Kim Kardashian

Vista la popolarità della negazionista, il capo dell'agenzia spaziale si è sentito in dovere di reagire. "Sì, siamo stati sulla Luna. Già sei volte!", ha scritto su X Sean Duffy, amministratore ad interim della Nasa.

