L'allunaggio del 1969 fa litigare Kim Kardashian e la Nasa

AGI - Ancora una volta, la Nasa è stata costretta a difendere l'allunaggio del 1969: Buzz Aldrin e Neil Armstrong hanno davvero messo piede sull'unico satellite naturale della Terra. A mettere in dubbio una delle più grandi conquiste dell'umanità è stata questa volta la celebrity americana Kim Kardashian.
Nell'ultimo episodio della sua serie "The Kardashians", Kim ha espresso scetticismo sulla missione Apollo 11 di 56 anni fa citando non meglio precisati articoli dello stesso Aldrin. "Non è mai successo, è stata tutta una montatura", ha detto.
Vista la popolarità della negazionista, il capo dell'agenzia spaziale si è sentito in dovere di reagire. "Sì, siamo stati sulla Luna. Già sei volte!", ha scritto su X Sean Duffy, amministratore ad interim della Nasa.
Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!— NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025
And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.
We won the last space race and we will win this one too
: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv