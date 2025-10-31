Allarme droni a Berlino, voli sospesi per due ore

AGI - I voli sono stati sospesi per quasi due ore all'aeroporto di Berlino Brandeburgo venerdì a causa di avvistamenti di droni non identificati, l'ultimo di una serie di allarmi simili in tutta Europa. Lo ha detto all'AFP un portavoce dell'aeroporto.
I decolli e gli atterraggi sono stati sospesi tra le 20:08 (1908 GMT) e le 21:58 e "tutta una serie di voli" sono stati dirottati su altre città tedesche durante la chiusura, ha detto il portavoce. Anche il divieto di Berlino sui voli notturni è stato allentato per mitigare l'impatto sulle operazioni di combattimento, ha aggiunto. "Partiamo dal presupposto che il pericolo sia stato scongiurato per il momento", ha detto il portavoce.
Minaccia crescente dei droni
I leader tedeschi hanno ripetutamente lanciato l'allarme su una crescente minaccia di droni dopo una serie di avvistamenti di veicoli aerei senza pilota (UAV) negli aeroporti e nei siti militari sensibili quest'anno.
Allarmi in Europa e il ruolo della Russia
Anche gli aeroporti di Danimarca, Norvegia e Polonia hanno recentemente sospeso i voli a causa di droni non identificati, mentre Romania ed Estonia hanno puntato il dito contro la Russia, che ha respinto le accuse. La Germania, uno dei principali sostenitori della NATO dell'Ucraina nella sua lotta contro la Russia, ha puntato il dito contro Mosca.
Avvistamenti e impatto in Germania
Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi avvistamenti di UAV su basi militari, siti industriali e altre infrastrutture critiche in Germania. All'inizio di ottobre, i droni avvistati sopra la città meridionale di Monaco hanno chiuso due volte l'aeroporto della città, mettendo a terra migliaia di passeggeri dopo che i loro voli sono stati cancellati o dirottati.
Il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt ha chiesto alla Germania di "trovare nuove risposte a questa minaccia ibrida", tra cui una maggiore capacità di rilevare, valutare e potenzialmente abbattere i droni.