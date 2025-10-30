In Olanda è testa a testa tra centristi ed estrema destra

AGI - Lo scrutinio delle elezioni parlamentari olandesi ha confermato il sostanziale pareggio tra i centristi e l'estrema destra. Con quasi tutti i voti scrutinati, riporta De Telegraaf, D66 e PVV sono in parità. Secondo una nuova previsione preliminare del Servizio Elettorale dell'ANP, con il 97,7% dei voti scrutinati, i due partiti che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni nazionali detengono entrambi 26 seggi.
Ieri a fine giornata la differenza di voti era di soli 2.300, a favore di D66, ma diversi comuni non avevano ancora inviato i loro risultati al Servizio Elettorale e tra questi Venray (città del Limburgo dove il PVV ottiene sempre buoni risultati) a causa di un incendio al municipio.
Mancano anche i voti di Helmond, Epe, Sint Michielsgestel e Oude IJsselstreek. Entro domani deve pervenire il 20% dei voti scrutinati ad Amsterdam. Questo potrebbe fruttare migliaia di voti in più a D66. Inizialmente, il partito di Rob Jetten sembrava destinato a ottenere 27 seggi.
Il PVV di Geert Wilders aveva inizialmente raggiunto 25 seggi, ma ne ha guadagnato uno. Inoltre, nei prossimi giorni si attendono i risultati degli elettori delle isole BES (Bonaire, Sint Eustatius e Saba) e di quanti hanno votato per posta dall'estero e si tratta di decine di migliaia di voti che tradizionalmente vanno a D66.