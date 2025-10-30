La Cina manderà in orbita il suo astronauta più giovane con 4 topi

AGI - L'equipaggio per il prossimo volo con equipaggio cinese verso la stazione spaziale Tiangong includerà l'astronauta più giovane di sempre del Paese a intraprendere una missione spaziale, hanno dichiarato le autorità, oltre a quattro topi da laboratorio.
La missione Shenzhou-21 decollerà alle 23:44 di venerdì (16:44 italiane) dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, ha detto Zhang Jingbo, portavoce dell'Agenzia Spaziale Cinese con Equipaggio (CMSA).
La stazione spaziale Tiangong, con un equipaggio di tre astronauti che si alternano ogni sei mesi, è il fiore all'occhiello del programma spaziale cinese, in cui sono stati investiti miliardi di dollari nel tentativo di raggiungere Stati Uniti e Russia.
L'equipaggio sarà guidato dal veterano pilota spaziale Zhang Lu, che ha preso parte alla missione Shenzhou-15 più di due anni fa. Guiderà lo specialista del carico utile Zhang Hongzhang e l'ingegnere di volo Wu Fei nel loro primo volo spaziale.
Wu, che ha appena compiuto 32 anni, è destinato a diventare il piu' giovane astronauta cinese a intraprendere una missione spaziale fino ad oggi, hanno affermato le autorità. Al seguito ci saranno anche quattro topi, due maschi e due femmine, che saranno oggetto dei primi esperimenti in orbita della Cina sui roditori, ha affermato Zhang, portavoce della CMSA.