L'Australia vieta i social ai minori di 16 anni

AGI - Le piattaforme Meta, TikTok e Snapchat hanno annunciato che rispetteranno la nuova legge australiana che vieta l'accesso ai social media ai minori di 16 anni, anche se hanno avvertito che la sua applicazione sarà difficile e potrebbe avere conseguenze negative.
A partire dal prossimo 10 dicembre, aziende come Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat dovranno eliminare gli account degli utenti australiani di età inferiore a 16 anni, in virtù di una delle normative più severe al mondo in materia di protezione dei minori su Internet.
La posizione di TikTok: tra rispetto e avvertimenti
"TikTok rispetterà la legge e si assumerà i propri obblighi legislativi", ha affermato Ella Woods-Joyce, responsabile delle politiche pubbliche dell'azienda in Australia, durante un'audizione al Senato australiano. Tuttavia, ha avvertito che un divieto così "tagliente" potrebbe spingere i minori "nei meandri più oscuri di Internet dove non esistono protezioni".
Le sfide tecniche di Meta per la conformità
Anche Meta, società madre di Facebook e Instagram, ha riconosciuto le difficoltà tecniche che la misura comporta. La sua responsabile delle politiche in Australia, Mia Garlick, ha spiegato che l'azienda sta lavorando per eliminare centinaia di migliaia di account prima della scadenza, pur ammettendo che la misura pone "nuove difficoltà di ingegneria e verifica dell'età".
Snapchat: rispetto della legge nonostante il disaccordo
Da parte sua, la società di messaggistica Snapchat ha sottolineato che, pur non essendo d'accordo con l'applicazione del divieto, lo rispetterà.