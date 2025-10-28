Takaichi pronta a sostenere Trump per il Nobel per la Pace

AGI - Il primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato di voler raccomandare il presidente americano Donald Trump per il premio Nobel per la pace, secondo quanto riferito dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.
Nata durante il suo primo mandato, l'ossessione di Donald Trump per il premio Nobel per la pace non ha fatto che crescere dal suo insediamento a gennaio.
Durante l'incontro sono state affrontate questioni relative al commercio e alla difesa. I due leader si sono stretti la mano all'ingresso del palazzo Akasaka prima di un colloquio della durata di 45 minuti. Takaichi ha ringraziato Donald Trump per la sua "duratura amicizia" con l'ex primo ministro Shinzo Abe, suo ex mentore, recentemente scomparso. "Sono rimasta molto colpita e ispirata da lei", ha detto alla signora Trump.
Il presidente Usa ha assicurato che Washington è un alleato "al massimo livello" del Giappone, in un momento in cui gli Stati Uniti chiedono al Paese di aumentare la spesa per la difesa di fronte alla crescente potenza cinese. Tokyo è la seconda tappa del tour asiatico del presidente americano, dopo la Malesia e prima della Corea del Sud, dove giovedi avrà luogo l'incontro più atteso del viaggio, con il suo omologo cinese Xi Jinping, che dovrebbe suggellare un compromesso commerciale tra le due potenze.