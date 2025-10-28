Nel Baltico la “flotta ombra” russa: scoperte 31 petroliere nel Golfo di Finlandia

AGI - Decine di petroliere appartenenti alla "flotta ombra" russa sono state individuate nel Golfo di Finlandia nell'arco di una settimana. Lo riporta l'emittente finlandese Yle che ha identificato 31 imbarcazioni presenti nella lista delle sanzioni dell'Ue in quanto di dubbia proprietà e utilizzate per aggirare le sanzioni sul petrolio russo nel Mar Baltico.
Mikko Hirvi, responsabile della sicurezza marittima della Guardia di frontiera finlandese, ha detto all'Afp che il numero non è sorprendente: "Le spedizioni russe nel Golfo di Finlandia sono ai livelli prebellici, il che significa che questo traffico è in gran parte gestito dalla flotta ombra".
L'Unione Europea ha aggiunto oltre 100 petroliere alla sua lista nera nell'ambito di un nuovo pacchetto di sanzioni, vietando alle navi l'accesso ai porti e la ricezione di servizi all'interno dell'Ue. Bruxelles sta anche cercando di aumentare la capacità dei suoi Stati membri di effettuare ispezioni sulle navi. Trasportando principalmente petrolio greggio, ma anche prodotti raffinati come benzina e gasolio, le navi che servono principalmente i porti marittimi russi di Ust'-Luga e Primorsk sul Baltico costituiscono una "bomba a orologeria ambientale".
"Il rischio di incidenti ambientali, soprattutto nel Mar Baltico e in particolare nel Golfo di Finlandia, è chiaramente elevato" sostengono ambientalisti intervistati da Yle, "Cio' è dovuto alle cattive condizioni delle navi della flotta ombra (Solo sei delle navi identificate avevano meno di 15 anni), combinate con le interferenze del GNSS", ossia la disattivazione dei sistemi di tracciamento della navigazione.