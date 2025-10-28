A fuoco nave da crociera sul Nilo, 60 italiani a bordo. La Farnesina: "Stanno bene"

A fuoco nave da crociera sul Nilo, paura per 60 italiani a bordo. La Farnesina: "Stanno bene"
Il ministro Tajani è informato e segue l'evoluzione della vicenda
AGI - La Farnesina fa sapere che sta monitorando la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera "Empress" con a bordo circa 60 italiani che sarebbero in buone condizioni. Il ministro Antonio Tajani è informato e segue l'evoluzione.
A quanto si è appreso, i turisti sono partiti con due diverse compagnie: Corsini e Travco. I turisti della Corsini sono stati spostati sulla nave Nile Crown. Il gruppo della Travco è invece in attesa di un'altra nave a 5 chilometri dalla città di Esna, 60 chilometri a sud di Luxor.