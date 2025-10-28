Musk lancia Grokipedia, concorrente Wikipedia fatta dall' IA

AGI - Elon Musk e la sua azienda xAI hanno lanciato ieri Grokipedia, presentata come la concorrente dell'enciclopedia online Wikipedia, accusata di parzialità ideologica da una parte dei repubblicani negli Stati Uniti. La versione è stata numerata 0.1 e lunedì sera contava già più di 885.000 definizioni, contro gli oltre 7 milioni in inglese di Wikipedia.
In un messaggio pubblicato su X, Elon Musk ha promesso l'arrivo imminente di una versione 1.0, "dieci volte migliore" della 0.1, che è già "migliore di Wikipedia secondo me". Una settimana fa, l'imprenditore aveva deciso di rinviare di alcuni giorni il lancio di Grokipedia, annunciato alla fine di settembre, una proroga giustificata dalla necessità di svolgere "un lavoro supplementare per eliminare la propaganda".
Il contenuto di Grokipedia è generato dall'intelligenza artificiale (IA) e dall'assistente IA generativo Grok, ma cita anche diverse fonti su ogni pagina. Come i leader repubblicani, Elon Musk critica regolarmente Wikipedia da diversi anni. Nel 2024, aveva accusato il sito di essere "controllato da attivisti di estrema sinistra" e aveva invitato a non fare più donazioni alla piattaforma.Il contenuto di alcuni articoli di Grokipedia testimonia un orientamento dei risultati, come la pagina dedicata a Elon Musk.
Nei primi paragrafi della sintesi, la piattaforma indica che il capo di Tesla e SpaceX ha "influenzato il dibattito" su diversi argomenti, il che gli è valso "critiche da parte dei media tradizionali che mostrano tendenze di sinistra nella loro copertura". Per quanto riguarda il movimento per i diritti civili 'Black Lives Matter', Grokipedia scrive che ha "mobilitato milioni di persone".
"Tuttavia, queste manifestazioni hanno provocato rivolte, (...) le più costose nella storia delle assicurazioni per danni alla proprietà", continua l'enciclopedia, senza menzionare, come fa Wikipedia, che "la stragrande maggioranza delle manifestazioni del 2020 si è svolta in modo pacifico". Creata nel 2001, Wikipedia è un'enciclopedia collaborativa gestita da volontari, finanziata in gran parte da donazioni, le cui pagine possono essere scritte o modificate dagli utenti. Essa rivendica una "visione neutrale" nei suoi contenuti.