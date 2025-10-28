Ciclista francese lascia il carcere russo dopo 7 settimane

AGI - Un ciclista francese, liberato dopo settimane di carcere russo per aver attraversato illegalmente il confine, ha descritto il suo soggiorno nel Paese come "un'esperienza piuttosto strana", ma ha affermato che i russi incontrati erano "amichevoli".
Sofiane Sehili, 44 anni, è stato arrestato al confine russo-cinese all'inizio di settembre mentre tentava di battere il record per il percorso da Lisbona a Vladivostok in bicicletta.
La liberazione e il ritorno in Francia
Sehili, che si descrive come un ciclista d'avventura, rischiava fino a due anni di carcere in Russia. Ma giovedì scorso un tribunale dell'Estremo Oriente russo ha liberato il francese nonostante lo avesse ritenuto colpevole dell'accusa di attraversamento della frontiera. Domenica scorsa è tornato in Francia.
L'esperienza della detenzione e la scoperta del popolo russo
Parlando all'AFP, dopo oltre sette settimane di detenzione nella città di Ussuriisk, Sehili, che vive nel sud-ovest della Francia, si è mostrato tranquillo, affermando di non essere stato maltrattato e che la sua esperienza lo ha aiutato a conoscere meglio il popolo russo. "È stata un'esperienza piuttosto strana, perché ho trascorso due mesi in Russia e tutte le persone che ho incontrato erano criminali - ha detto -. Ma penso che mi abbia comunque aiutato a scoprire qualcosa in più su come è il popolo russo. Nel complesso, ho comunque incontrato persone amichevoli e disposte a condividere. Quando cucinavano, ci sedevamo tutti insieme per cena".
Le difficoltà psicologiche e l'ammissione di colpa
La cosa più difficile, ha detto Sehili, è stata non "conoscere il mio destino: avrei dovuto trascorrere due anni in una prigione russa? Ho avuto momenti molto difficili dal punto di vista psicologico". Sehili non ha lamentato maltrattamenti durante la detenzione. "Ogni volta che venivo interrogato, tutto veniva annotato e registrato", ha detto.
Ha ammesso che "non è stato molto intelligente" da parte sua attraversare illegalmente il confine russo. "Ho provato ad attraversare legalmente il confine, ma sfortunatamente quel giorno non è stato possibile", ha detto. "Potrebbe essere stato possibile il giorno dopo, ma non avrei avuto l'opportunità di battere il record. Così ho deciso di provare ad attraversare illegalmente il confine attraverso la foresta, in un cammino di quattro ore".
L'ingenuità e le conseguenze dell'atto
Sehili pensava: "Se mi presenterò alle autorità e tenterò di far credere loro di aver fatto tutto questo involontariamente, avrò comunque la possibilità di essere rimandato in Cina in tempi relativamente brevi. Sono stato un po' ingenuo nel pensare che i russi mi avrebbero permesso di farla franca. La situazione in Russia è ancora piuttosto tesa, quindi non ha funzionato", ha affermato.
"Hanno subito sequestrato il mio GPS, il mio telefono e le mie macchine fotografiche, hanno esaminato tutto e alla fine mi sono ritrovato nell'impossibilità di continuare a mentire ammettendo che l'avevo fatto di proposito. Da quel momento in poi, le cose hanno preso il loro corso normale. Sono stato trattato come chiunque altro avesse fatto quello che ho fatto io".