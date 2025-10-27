Turchia: terremoto di magnitudo 6,1 nell'ovest del Paese

AGI - Un terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito la città di Sindirgi, nella Turchia occidentale. Lo ha annunciato l'Agenzia turca per la gestione dei disastri (AFAD), aggiungendo che il sisma è stato avvertito anche in molte altre città di questa parte del Paese, tra cui Istanbul e Smirne. L'agenzia non ha segnalato vittime.
Poco dopo una seconda scossa di terremoto di magnitudo 4,2 ha fatto crollare 3 edifici fortunatamente in stato di abbandono. Al momento, in base a quanto reso noto dal governo, risultano crollati tre edifici, tutti abbandonati e fatiscenti e non risultano danni a persone, mentre le verifiche sugli edifici considerati a rischio vanno avanti.
La protezione civile Afad ha lanciato un appello alla popolazione, invitando la gente a evitare di sostare in prossimita' di edifici a rischio. Gli esperti hanno messo definito "molto probabile" l'eventualita' che l'intera zona sia interessata da uno sciame sismico nelle prossime ore.