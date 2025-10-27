Arbitri che scommettevano sulle partite. Centinaia di indagati in Turchia

AGI - Arbitri che scommettevano sulle partite. E non uno o due casi, ma centinaia, portati alla luce da un'inchiesta i cui esiti sono stati rivelati dal presidente della Federazione calcio turca (Tff), Ibrahim Haciosmanoglu. La rete di scommesse illecite tra arbitri e guardalinee delle categorie professionistiche dei campionati turchi riguarda le ultime 5 stagioni. Ben 371 su un totale di 571 tra direttori di gara e arbitri di linea risultano titolari di account su piattaforme di scommesse. Di questi 152 sarebbero scommettitori molto attivi.
Una scoperta che ha sollevato dubbi sulla regolarità delle partite del campionato turco e sul serio rischio che i risultati di molti match siano stati pilotati o condizionati. Tra gli arbitri finiti nella lista degli scommettitori almeno 7 direttori di gara e 15 guardalinee sono considerati arbitri di elite. "Un solo arbitro risulta abbia scommesso circa 18.227 volte, mentre altri 42 hanno scommesso su un totale di circa 1.000 partite. Molti arbitri hanno all'attivo una sola scommessa", ha detto Haciosmanoglu. Lo stesso presidente della Federcalcio turco ha specificato che l'indagine è partita dall'interno della federazione e ha annunciato l'inizio di un procedimento disciplinare e l'arrivo di sanzioni pesanti destinate ad avere severe ripercussioni sul campionato.
"Era necessario fare pulizia. Vogliamo che il calcio turco sia pulito e onesto. Renderemo pubblici tutti i risultati dell'indagine, anche se questa dovesse coinvolgere nostri dirigenti. Gli appassionati di questo Paese meritano di meglio di questo", ha dichiarato Haciosmanoglu, che ha poi specificato che tutti i risultati dell'indagine sono già stati comunicati sia alla Fifa che alla Uefa.