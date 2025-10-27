Israele revoca lo stato d'emergenza, prima volta dal 7 ottobre

AGI - Lo stato di emergenza nel Sud di Israele verrà revocato domani, per la prima volta dagli attacchi del 7 ottobre 2023. Lo riferisce Ynet. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha approvato oggi la raccomandazione delle forze armate, che avevano chiesto di non estendere tale regime. Intanto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riferisce un comunicato del dipartimento di Stato.
L'Ue, illegali i tentativi di annessione della Cisgiordania
"L'Ue ha una posizione di lunga data di non riconoscimento della sovranità di Israele sui territori occupati dal 1967, in linea con le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ricordiamo che l'annessione è illegale secondo il diritto internazionale. Pertanto, qualsiasi misura concreta in tal senso sarebbe considerata una violazione del diritto internazionale", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa.