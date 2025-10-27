Meghan Markle condivide un raro video con Archie e Lilibet

AGI - Un tocco di zucca, una spruzzata di sole californiano e due testoline ramate: la favola dei Sussex continua, questa volta con profumo di autunno e una colonna sonora da sogno. Il principe Archie e la principessa Lilibet hanno incantato i fan della famiglia reale durante una dolce gita di Halloween in un campo di zucche californiano.
Il video, condiviso sulla pagina social della duchessa di Sussex, ha offerto per la prima volta uno sguardo raro e intimo sulla loro quotidianità rilassata oltreoceano e ha conquistato il web con un dettaglio irresistibile: i riccioli ramati dei due piccoli. Accompagnato dalle note nostalgiche di “California Dreamin’” dei The Mamas & the Papas, il filmato apre con distese di zucche arancioni e un simpatico spaventapasseri, prima di mostrare Archie, sei anni, lanciarsi entusiasta in un labirinto di fieno.
La piccola Lilibet, quattro anni, appare radiosa in un completino coordinato, mentre Meghan la spinge con tenerezza su un carro di legno decorato con balle di fieno. Un momento tenerissimo del video la mostra mentre gioca con un cesto di mini zucche bianche e gialle, i riccioli ramati che brillano sotto il sole californiano, un’eredità inequivocabile del papà, il principe Harry. Non è la prima volta che il duca di Sussex scherza sull’inconfondibile “gene dei capelli rossi” che scorre potente nella sua famiglia.
“Pensavo sinceramente che il mio gene non avrebbe avuto scampo accanto a quelli di Meghan,” aveva raccontato ironicamente nel 2023 durante il Late Show with Stephen Colbert. “Ma mi sbagliavo!”. A giudicare dal nuovo video, il gene Spencer ha vinto ancora, e con stile. Oltre alla dolcezza dei bambini, il video ha regalato scene di affetto tra Harry e Meghan, mano nella mano mentre osservano i figli giocare tra le file di zucche. La duchessa ha sfoggiato un look autunnale casual-chic: giacca utility a quadri, pantaloni scuri e stivali robusti. Harry, invece, ha optato per jeans, felpa e cappellino da baseball, perfettamente a suo agio.
A completare il quadretto di famiglia, Doria Ragland, la madre di Meghan, che nel video appare intenta a intagliare zucche con i nipoti e il genero, regalando un raro momento di convivialità. In un mondo dove la vita reale si mescola sempre più con quella social, i Sussex sembrano aver trovato un equilibrio tra privacy e autenticità, condividendo solo quanto basta.