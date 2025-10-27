Fitto: "Il tema della casa è al centro dell'agenda Commissione europea"

AGI - "Il tema dell'housing è oggi centrale per l'Europa e questa Commissione europea ha scelto di farne una vera priorità. Per la prima volta esiste un commissario con competenze specifiche. L'affordable housing rappresenta una priorità trasversale che coinvolge tutte le nostre politiche e rientra nell'azione di molti commissari. In particolare nel mio portafoglio come vicepresidente per la Coesione e le Riforme". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea, Raffaele Fitto, in un video-messaggio al Green Building Forum in corso a Milano.
"Quest'anno abbiamo già approvato e infatti è pienamente operativa la modernizzazione della politica di coesione. Un'importante revisione dell'attuale politica di coesione che consente agli Stati membri e alle Regioni di investire velocemente in nuove priorità tra le quali l'housing e la transizione energetica. Abbiamo quindi reso le risorse della programmazione 2021-2027 già a disposizione per garantire il miglior uso possibile dei fondi europei con l'obiettivo di rispondere ai bisogni reali dei cittadini e dei territori. Nei prossimi mesi approveremo anche un affordable housing plan europeo che rafforzerà ulteriormente il nostro impegno", ha aggiunto.
"Il tema della Casa - conclude Fitto - sarà il centro della nuova agenda europea per le città perché il 75% dei cittadini europei vive in aree urbane e è li' che si gioca gran parte del futuro delle abitazioni sostenibili in Europa. Vi auguro buon lavoro e ringrazio tutti voi per il contributo che offrite a un settore decisivo per la qualità della vita e la coesione sociale delle nostre comunità".