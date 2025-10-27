Fitto: "Il tema della casa è al centro dell'agenda Commissione europea"
Fitto: "Il tema della casa è al centro dell'agenda Commissione europea"
Home>Estero

Fitto: "Il tema della casa è al centro dell'agenda Commissione europea"

Lo ha detto il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea in un video-messaggio al Green Building Forum in corso a Milano
Raffaele Fitto
Raffaele Fitto
UE RAFFAELE FITTO housing sociale
di lettura

AGI - "Il tema dell'housing è oggi centrale per l'Europa e questa Commissione europea ha scelto di farne una vera priorità. Per la prima volta esiste un commissario con competenze specifiche. L'affordable housing rappresenta una priorità trasversale che coinvolge tutte le nostre politiche e rientra nell'azione di molti commissari. In particolare nel mio portafoglio come vicepresidente per la Coesione e le Riforme". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea, Raffaele Fitto, in un video-messaggio al Green Building Forum in corso a Milano.

ADV
Leggi anche:
Proteste contro i turisti
Il diritto alla casa entra nell'agenda europea
Secondo l'ultimo Eurobarometro, la mancanza di alloggi accessibili è di gran lunga il problema più urgente per gli europei che vivono nelle città
ADV

"Quest'anno abbiamo già approvato e infatti è pienamente operativa la modernizzazione della politica di coesione. Un'importante revisione dell'attuale politica di coesione che consente agli Stati membri e alle Regioni di investire velocemente in nuove priorità tra le quali l'housing e la transizione energetica. Abbiamo quindi reso le risorse della programmazione 2021-2027 già a disposizione per garantire il miglior uso possibile dei fondi europei con l'obiettivo di rispondere ai bisogni reali dei cittadini e dei territori. Nei prossimi mesi approveremo anche un affordable housing plan europeo che rafforzerà ulteriormente il nostro impegno", ha aggiunto.

"Il tema della Casa - conclude Fitto - sarà il centro della nuova agenda europea per le città perché il 75% dei cittadini europei vive in aree urbane e è li' che si gioca gran parte del futuro delle abitazioni sostenibili in Europa. Vi auguro buon lavoro e ringrazio tutti voi per il contributo che offrite a un settore decisivo per la qualità della vita e la coesione sociale delle nostre comunità".

ADV