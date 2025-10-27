Milei trionfa in Argentina. Trump: "Una vitttoria schiacciante" 

AGI - Ampia vittoria del partito del presidente Milei alle legislative di medio termine in Argentina, considerate anche un giudizio importante sull'operato del presidente eletto meno di due anni fa.
Con il 90% dei voti scrutinati, La Libertad Avanza vince in quasi tutto il Paese. A livello nazionale, nella categoria dei deputati, il partito al governo ha ottenuto il 40,84% (pari a 8.653.710 voti) contro il 24,50% di Fuerza Patria, che rappresenta l'opposizione di sinistra.
Sono stati eletti ventiquattro senatori e 127 deputati nazionali, che siederanno al Congresso a partire dal 10 dicembre.
L'affluenza alle urne è stata del 67,85% degli elettori registrati. Per la prima volta, è stata utilizzata la scheda elettorale unica per eleggere i rappresentanti nazionali.
Il risultato sorride al governo dopo settimane caratterizzate da forti pressioni sul peso argentino, che hanno portato Milei a chiedere un salvataggio finanziario al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale aveva condizionato il suo sostegno al risultato elettorale.
Il partito al governo La Libertad Avanza (LLA) ha vinto con il 40,8% dei voti, davanti al peronismo (centro-sinistra), che nelle sue diverse forme ha ottenuto il 31,6%.
Al terzo posto si è classificato Provincias Unidas, un blocco che cerca di rompere la polarizzazione, ottenendo il 7,1% dei voti, secondo i dati provvisori della Direzione elettorale nazionale, con il 92% dei seggi elettorali scrutinati.
Con questo risultato, il partito di Milei si avvicina al terzo di cui ha bisogno in entrambe le camere per proteggere i veti presidenziali sui suoi progetti di legge, a cui il Congresso ha resistito, anche se dovrà stringere alleanze con altre forze per portare avanti le riforme strutturali.
Il risultato più sorprendente è stato ottenuto nella provincia di Buenos Aires, la più popolosa del Paese, dove il governo aveva perso con oltre 13 punti percentuali alle elezioni legislative locali di settembre e ora si trova testa a testa con l'opposizione.
Milei, una giornata storica
Il presidente argentino Javier Milei ha celebrato la vittoria del suo partito, La Libertad Avanza (LLA), alle elezioni legislative di metà mandato, e ha affermato che il governo ha superato "la svolta" e ora inizierà a "costruire una grande Argentina". "Oggi è stato chiaramente un giorno storico per l'Argentina", ha detto Milei dal bunker della LLA a Buenos Aires, dove con il suo team ha festeggiato la vittoria alle elezioni.
Il Presidente ha annunciato che convocherà i governatori per attuare le riforme concordate nel Patto di Maggio 2024: "Vogliamo invitare la maggioranza dei governatori. Ora possiamo tradurre in legge le direttive del Patto di Maggio. Potremo sederci e discutere le basi per un'Argentina diversa. Abbiamo un'opportunità storica e irripetibile", ha affermato, sottolineando inoltre che "due argentini su tre non vogliono tornare al passato".
"Siamo 14 punti avanti al kirchnerismo. Gli argentini non vogliono tornare al modello del fallimento. Mai più populismo", ha scandito Milei tra gli applausi dei suoi sostenitori.
"A partire dal 10 dicembre avremo il Congresso più riformista della storia", ha detto ancora Milei, sottolineando che con questa vittoria avrà a disposizione 110 deputati e 20 senatori al Congresso a partire dal 10 dicembre per garantire l'approvazione delle riforme che intende attuare nel Paese.
"Nei primi due anni abbiamo lavorato per garantire che il Paese non precipitasse. L'Argentina era un campo minato e, grazie a questo gruppo di persone di talento, siamo riusciti a emergere. Dobbiamo consolidare il percorso riformista nei prossimi due anni", ha aggiunto.
Trump, congratulazioni a Milei per la vittoria schiacciante
"Congratulazioni al Presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina. Sta facendo un lavoro meraviglioso! La nostra fiducia in lui è stata giustificata dal popolo argentino". Così su Truth il presidente Usa Donald Trump commenta la vittoria del partito di Milei alle legislative di medio termine in Argentina.