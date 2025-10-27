L'uragano Melissa fa rotta verso Cuba, oltre 120 mila persone evacuate

AGI - Decine di migliaia di persone sono state evacuate nella zona orientale di Cuba in vista della furia devastante dell'uragano Melissa, secondo quanto riferisce il sito d'informazione statale cubano Cubadebate. A Santiago de Cuba - la seconda città più grande dell'isola - circa 120 mila persone sono state evacuate, secondo Cubadebate che cita fonti locali.
Molte di queste sono state invitate dalle autorità governative a lasciare le proprie abitazioni nelle zone più basse, che sono soggette ad allagamenti.
Tutti i trasporti pubblici nell'est di Cuba sono stati sospesi, inclusi treni, autobus e voli, secondo quanto riferito dalla televisione statale che ha citato un annuncio del governo.