Biya rieletto presidente del Camerun a 92 anni, è l'ottavo mandato
Biya rieletto presidente del Camerun a 92 anni, è l'ottavo mandato
Home>Estero

Biya rieletto presidente del Camerun a 92 anni, è l'ottavo mandato

Quattro morti domenica negli scontri tra le forze di sicurezza e i sostenitori dell'altro candidato, Tchiroma Bakary, scesi in piazza per difendere la sua presunta vittoria elettorale
Il presidente del Camerun Paul Biya e sua moglie Chantal Biya
AFP - Il presidente del Camerun Paul Biya e sua moglie Chantal Biya
camerun elezioni-presidenziali
di lettura

AGI - Il presidente del Camerun, Paul Biya, 92 anni, è stato rieletto per un ottavo mandato con il 53,7% dei voti, secondo i risultati ufficiali annunciati dal Consiglio Costituzionale. Il candidato rivale ed ex ministro del governo, Issa Tchiroma Bakary, si è classificato secondo con il 35,2%. Bakary aveva rivendicato la vittoria contro il presidente in carica due giorni dopo le elezioni del 12 ottobre e aveva indetto manifestazioni di protesta. Quattro persone sono state uccise domenica negli scontri tra le forze di sicurezza e i sostenitori dell'opposizione nella capitale economica Douala, secondo il governatore della regione. Le forze di sicurezza hanno inizialmente utilizzato gas lacrimogeni prima di sparare "munizioni vere", secondo i manifestanti intervistati da AFP.

ADV
Leggi anche:
Il presidente in carica del Camerun Paul Biya
Elezioni in Camerun, in 11 provano a sfidare l'eterno Biya
Punta all'ottavo mandato il 92enne presidente attualmente in carica, di cui 43 vissuti al potere
ADV

Dalla scorsa settimana, i sostenitori di Bakary, che secondo il suo conteggio ha ottenuto il 54,8% dei voti contro il 31,3% di Biya, sono scesi in piazza per difendere la sua presunta vittoria. La maggior parte degli analisti si aspettava che Biya, il capo di Stato più anziano al mondo, si assicurasse un altro mandato di sette anni in un sistema che, secondo i critici, è sempre più truccato. Biya è solo il secondo capo di Stato a guidare il Camerun dall'indipendenza dalla Francia nel 1960. Il nonagenario leader ha governato il Paese con il pugno di ferro, reprimendo ogni opposizione, dai politici rivali ai separatisti armati.

ADV