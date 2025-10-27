Biya rieletto presidente del Camerun a 92 anni, è l'ottavo mandato

AGI - Il presidente del Camerun, Paul Biya, 92 anni, è stato rieletto per un ottavo mandato con il 53,7% dei voti, secondo i risultati ufficiali annunciati dal Consiglio Costituzionale. Il candidato rivale ed ex ministro del governo, Issa Tchiroma Bakary, si è classificato secondo con il 35,2%. Bakary aveva rivendicato la vittoria contro il presidente in carica due giorni dopo le elezioni del 12 ottobre e aveva indetto manifestazioni di protesta. Quattro persone sono state uccise domenica negli scontri tra le forze di sicurezza e i sostenitori dell'opposizione nella capitale economica Douala, secondo il governatore della regione. Le forze di sicurezza hanno inizialmente utilizzato gas lacrimogeni prima di sparare "munizioni vere", secondo i manifestanti intervistati da AFP.
Dalla scorsa settimana, i sostenitori di Bakary, che secondo il suo conteggio ha ottenuto il 54,8% dei voti contro il 31,3% di Biya, sono scesi in piazza per difendere la sua presunta vittoria. La maggior parte degli analisti si aspettava che Biya, il capo di Stato più anziano al mondo, si assicurasse un altro mandato di sette anni in un sistema che, secondo i critici, è sempre più truccato. Biya è solo il secondo capo di Stato a guidare il Camerun dall'indipendenza dalla Francia nel 1960. Il nonagenario leader ha governato il Paese con il pugno di ferro, reprimendo ogni opposizione, dai politici rivali ai separatisti armati.