Sesso, bugie e diffamazione: il caso Brigitte Macron

AGI - Il processo a dieci persone accusate di aver diffuso online voci secondo cui Brigitte Macron, moglie del presidente francese, sarebbe nata maschio, è iniziato oggi a Parigi, con i vani tentativi della difesa di rinviare l'udienza. La prima delle due sessioni programmate nel Tribunale Penitenziario di Parigi si è svolta senza la presenza di Brigitte Macron - rappresentata da due avvocati - e con una schiera di fotografi all'ingresso di un'aula angusta, dove si è formata una lunga fila di giornalisti e curiosi. A causa della grande folla, il tribunale ha allestito una seconda aula dove l'udienza è stata trasmessa in diretta.
Dieci persone, di età compresa tra 41 e 60 anni e con profili diversi, sono state perseguite per aver diffuso numerose dichiarazioni malevole e diffamazioni sul "genere" e sulla "sessualità" di Brigitte Macron e potrebbero rischiare fino a due anni di carcere se condannate. Hanno sostenuto, in particolare, che il suo nome di nascita fosse Jean-Michel Trogneux, il nome di uno dei fratelli della first lady e sono accusati di aver ventilato che la relazione tra Brigitte ed Emmanuel Macron sia stata pedofila a causa della differenza d'età tra loro (24 anni) e poiché si erano conosciuti quando lei era la sua insegnante di liceo. Sette dei dieci imputati erano presenti in tribunale. Il primo a testimoniare ha giustificato la diffusione di notizie sul genere della first lady francese esercitando la libertà di espressione e il diritto alla parodia. Un insegnante di 54 anni, ha affermato di aver usato questa libertà di scherno per insinuare, in uno dei suoi tweet in questione, che Brigitte Macron sia il padre del Presidente Macron. Un altro degli imputati, un informatico di 49 anni, si è lamentato in tribunale del fatto che "persone comuni" come lui vengano perseguite per "qualche tweet innocuo".
Le figure chiave e la genesi delle fake news
Tra i tre assenti all'udienza, si è distinta la "giornalista autodidatta" Natacha Rey, cui si attribuisce l'origine delle voci sulla teoria del complotto sulla first lady francese e che soffre di un cancro in stadio avanzato. Un'altra delle figure più note del processo è Aurelien Poirson-Atlan, 41 anni, noto online con lo pseudonimo di "Zoe Sagan", che non ha potuto essere rappresentato dal suo avvocato principale, il franco-spagnolo Juan Branco perché l'Ordine degli Avvocati gli ha sospeso l'abilitazione all'esercizio della professione per aver violato la riservatezza su un caso di stupro che lo coinvolge personalmente. A complicare ulteriormente la situazione, gli avvocati difensori presenti hanno inizialmente chiesto un rinvio, sostenendo di non aver avuto il tempo di analizzare gli elementi del fascicolo, in particolare i dettagli dello stress fisico e psicologico che Brigitte Macron affermava di aver subito a causa delle accuse relative al suo genere.
Gli avvocati hanno lamentato di non aver ricevuto il fascicolo completo fino allo scorso fine settimana e, dopo il rigetto di quella prima richiesta, ne hanno presentata una seconda, sostenendo che le accuse contro i loro clienti rappresentavano una minaccia per i loro diritti e libertà costituzionalmente tutelati. La rete di fake news sulla first lady francese è iniziata con Natacha Rey, nel pieno della crisi Covid all'inizio del 2021, ed è stata poi amplificata online sia da Amandine Roy che da Xavier Poussard che attualmente vive a Milano e non è stato incriminato. Poussard, collaboratore di una pubblicazione antisemita di estrema destra nota come "Faits et documents", è stato una figura chiave, in particolare nel dare visibilità a livello internazionale, essendo entrato in contatto nel marzo 2024 con Candace Owens, un'influencer afroamericana vicina a Donald Trump che ha diffuso le voci emerse in Francia ai suoi diversi milioni di follower.