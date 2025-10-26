La nave da guerra Usa Gravely arrivata a Trinidad e Tobago davanti al Venezuela

AGI - Una nave da guerra lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago, un piccolo arcipelago al largo del Venezuela. È quanto hanno osservato i giornalisti dell'Afp a Puerto Espana. L'arrivo della USS Gravely, insieme a un'unita' di marine per esercitazioni con l'esercito di Trinidad, era stato annunciato giovedì dal governo locale. Lo schieramento appare come una nuova intensificazione della pressione di Washington sul governo di Caracas, accusato di avere un ruolo nell'esportazione di stupefacenti negli Stati Uniti.
La nave rimarrà attraccata a Port of Spain fino a giovedì. Le esercitazioni fanno parte di una crescente campagna militare del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro le organizzazioni dedite al narcotraffico in America Latina.
Nelle scorse settimane le forze statunitensi hanno fatto saltare in aria almeno 10 imbarcazioni che, a loro dire, stavano trafficando stupefacenti, uccidendo almeno 43 persone, e Trump ha anche minacciato attacchi contro obiettivi terrestri in Venezuela.
Maduro, storico avversario di Trump, ha accusato gli Stati Uniti di aver tentato di volerlo rovesciare. La situazione si e' inasprita bruscamente venerdi', quando il Pentagono ha ordinato l'invio di un gruppo d'attacco di portaerei nella regione.