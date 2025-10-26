Trump in Asia. "Ai dettagli finali" l'accordo sui dazi con la Cina

AGI - Donald Trump è arrivato in Malaysia dove parteciperà a un vertice dell'Asean. Trump ha presieduto la firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. L'accordo è stato sottoscritto dal premier thailandese Anutin Charnvirakul e da quello cambogiano Hun Manet, insieme con il presidente americano e il premier malese Anwar Ibrahim
E, proprio dalla Malesia, arriva l'annuncio di Jamieson Greer, rappresentante commerciale degli Usa sull'accordo commerciale in vista tra Stati Uniti e Cina. Si stanno definendo "i dettagli finali" di un accordo commerciale e i progressi sono tali che Donald Trump e Xi Jinping potranno avere "un incontro molto produttivo" nel loro vertice di giovedì in Corea del Sud. Per Greer si è vicini "al tipo di accordo che i leader possono rivedere e decidere se vogliono concluderlo insieme". Il rappresentante Usa ha spiegato che nei colloqui avviati ieri si è discussa un'estensione della tregua sui dazi che scade il 10 novembre.
Trump: "Faremo accordi con entrambi i paesi purché siano in pace"
"Faremo tanti affari con Thailandia e Cambogia purché siano in pace", ha assicurato Trump che ha anche assistito alla firma dell'accordo commerciale tra Usa e Cambogia e a quello sui minerali con la Thailandia.
Il premier cambogiano Hun Manet ha ringraziato il capo della Casa Bianca per la "guida decisiva" e per gli "instancabili sforzi" per arrivare alla pace. "Per quanto difficili e complesse siano le dispute, devono essere risolte
pacificamente", ha affermato, "questo accordo se attuato fornisce i mattoni per una pace duratura". Pii ha assicurato che "la rimozione degli armamenti pesanti dalla frontiera e la liberazione dei prigionieri di guerra inizieranno presto". Anche il premier thailandese ha ringraziato Trump per i suoi sforzi e i leader presenti per le condoglianze che gli hanno espresso per la morte della Regina madre.