Sparatoria alla Lincoln University in Pennsylvania, almeno un morto

AGI - Almeno una persona è stata uccisa e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera alla Lincoln University in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Il procuratore distrettuale della contea di Chester, Chris de Barrena-Sarobe, ha dichiarato in una conferenza stampa questa mattina che la sparatoria è avvenuta all'esterno del Centro culturale internazionale dell'Università, durante i festeggiamenti dopo una partita di football.
"È stata una notte devastante", ha detto Barrena-Sarobe, come riporta l'emittente Abc, "è stata una scena caotica e la gente è fuggita in ogni direzione". Una persona è stata fermata ed era in possesso di un'arma da fuoco, ha aggiunto il procuratore avvertendo della possibile presenza di un altro tiratore. Le autorità non ritengono si tratti di una sparatoria di massa pianificata, ha affermato il procuratore distrettuale. La Lincoln University, storicamente un'università afroamericana, si trova nella parte sud-orientale della Pennsylvania.