Addio all'ex regina Sirikit, simbolo della monarchia thailandese

AGI - Addio all'ex regina di Thailandia Sirikit, madre del sovrano in carica Vajiralongkorn e vedova del monarca più longevo della storia della nazione.
Sirikit, moglie del defunto re Bhumibol Adulyadej che governo' dal 1946 al 2016, è morta venerdì sera. Lo ha riferito l'AFP, riportando un comunicato del Palazzo. "Le condizioni di Sua Maestà sono peggiorate fino a venerdì ed è deceduta alle 21.21, all'ospedale Chulalongkorn all'età di 93 anni", si legge nella nota.
Sirikit era ricoverata dal 2019 a causa di "diverse malattie" tra cui un'infezione del sangue riscontrata questo mese. Negli anni '60, incontro' presidenti e star statunitensi, Elvis Presley compreso. La sua immagine inoltre è stata pii' volte sulle copertine delle riviste anche in Occidente.
Durante i suoi 66 anni di matrimonio con il re Bhumibol Adulyadej, Sirikit si è ritagliata una doppia reputazione come matriarca premurosa della nazione, con alcuni media occidentali che la presentavano sulle copertine delle riviste e la paragonavano all'ex first lady degli Stati Uniti Jackie Kennedy. Era indicata come la "Madre della Nazione" e il suo compleanno è stato designato come la Festa della Mamma del paese.
Il re Vajiralongkorn ha incaricato i membri della famiglia reale di avviare un periodo di lutto di un anno, come quando morì il padre re Bhumibol. Dalle prime ore di sabato, i conduttori dei notiziari thailandesi sono stati visti vestirsi di nero durante le trasmissioni, un segno di lutto pubblico. La sua scomparsa "segna un evento profondamente significativo per la famiglia reale thailandese e l'intera nazione, data la sua immensa popolarità e il profondo legame con il defunto re che rimane profondamente venerato", ha detto all'AFP Pavin Chachavalpongpun, un ex diplomatico e accademico thailandese che studia la monarchia.