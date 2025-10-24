Trump sfida Putin: "Sanzioni inutili? Vedremo tra sei mesi"

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto con sarcasmo all'affermazione di Vladimir Putin secondo il quale le nuove sanzioni contro la Russia non avrebbero avuto ripercussioni sulla sua economia.
"Sono contento che la pensi così. È una buona cosa. Vi farò sapere tra sei mesi. Vediamo come andrà a finire", ha detto ironicamente Trump, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto cosa pensasse della dichiarazione di Putin in merito alle ultime sanzioni varate da Washington.
"Nel caso di attacchi con missili Tomahawk la nostra risposta sarà schiacciante", minaccia il presidente russo nel giorno del Consiglio europeo a cui partecipa anche Zelensky
L'inquilino della Casa Bianca ha cercato di sminuire la reazione di Mosca, affermando che l'impatto di tali sanzioni dovrà essere valutato nei prossimi mesi.