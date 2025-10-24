Meloni ai volenterosi: "Unità con gli Usa per una pace duratura"

AGI - "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte questo pomeriggio a una riunione della Coalizione dei volenterosi. L'incontro", si legge in una nota di Palazzo Chigi, "si è svolto all'indomani delle recenti parallele decisioni di Unione Europea e Stati Uniti di introdurre nuove sanzioni contro la Russia, a seguito della persistente indisponibilità di Mosca a impegnarsi per la cessazione delle ostilità.
Il Presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento in video collegamento, ha ribadito l'importanza dell'unità tra le due sponde dell'Atlantico nel perseguire un cessate il fuoco da cui venga avviato un credibile percorso negoziale che prenda le mosse dall'attuale linea di contatto con l'obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura".
Macron, presto altri missili e aerei Mirage a Kiev
Nei "prossimi giorni" la Francia consegnerà all'Ucraina ulteriori missili antiaerei Aster e aerei da caccia Mirage. Lo ha detto il Presidente, Emmanuel Macron, davanti agli alleati dell'Ucraina riuniti in videoconferenza.
"Nei prossimi giorni consegneremo altri missili Aster, nuovi programmi di addestramento e nuovi Mirage", ha detto da Parigi senza ulteriori dettagli.
In questa fase, la Francia ha consegnato tre Mirage 2000 all'Ucraina su sei promessi, anche a causa delle esigenze di formazione dei piloti ucraini. Uno degli aerei è stato abbattuto a luglio. I missili Aster 15 e 30, prodotti in cooperazione tra Parigi e Roma, funzionano con il dispositivo SAMP/T MAMBA, un sistema di difesa aerea franco-italiano equivalente al Patriot americano.
Entrambi i Paesi hanno fornito un numero non specificato di questi missili agli ucraini per la loro difesa antiaerea, che ne chiedono di più per difendersi. "È molto importante continuare il nostro sforzo di sostegno all'Ucraina e di pressione sulla Russia", ha sottolineato Emmanuel Macron davanti ai leader della Coalizione dei volonterosi, che riunisce 26 Paesi, essenzialmente europei.
Starmer, rafforzare capacità lungo raggio di Kiev
Il primo ministro britannico Keir Starmer ha chiesto un aumento delle consegne di armi a lungo raggio all'Ucraina, durante un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky in vista di un incontro della Coalizione dei Volentieri.
"Credo che possiamo fare di più in termini di capacità, in particolare a lungo raggio", ha dichiarato Keir Starmer all'inizio dell'incontro. "E naturalmente, c'e' il lavoro fondamentale della Coalizione dei Volentieri sulle necessarie garanzie di sicurezza", ha aggiunto.