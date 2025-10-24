Johnny Depp torna a Hollywood: sarà protagonista del nuovo “A Christmas Carol” 

AGI - Dopo anni di distanza dai riflettori delle grandi produzioni hollywoodiane, Johnny Depp è pronto a tornare in grande stile. Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore ha firmato per interpretare il ruolo da protagonista in “Ebenezer: A Christmas Carol”, il nuovo remake del classico natalizio di Charles Dickens, prodotto da Paramount Pictures. Fonti vicine al progetto hanno confermato che Depp è nelle fasi finali delle trattative e vestirà i panni del leggendario Ebenezer Scrooge, l’uomo avaro e solitario che, nella notte di Natale, riceve la visita di tre spiriti che lo costringeranno a fare i conti con il proprio passato, presente e futuro.
Accanto a lui ci sarà Andrea Riseborough, in un cast che promette di coniugare talento e intensità. La nuova versione del celebre racconto viene descritta come “un’emozionante storia di fantasmi ambientata nella Londra di Dickens, che segue il viaggio soprannaturale di un uomo in cerca di una seconda possibilità”.
Questa notizia segna un punto di svolta nella carriera di Depp: “Ebenezer” sarà infatti il suo primo grande film di studio dopo la lunga e turbolenta saga giudiziaria con Amber Heard, che aveva temporaneamente allontanato l’attore dai grandi set hollywoodiani. Dopo il divorzio e il processo per diffamazione, conclusosi nel 2022 con un verdetto favorevole a Depp, l’attore si era dedicato a progetti indipendenti e sperimentali.
Tra questi, “Modi”, il film da lui diretto e interpretato da Al Pacino e Stephen Graham, in uscita negli Stati Uniti il 7 novembre, e la mostra d’arte “A Bunch of Stuff”, che approderà a Tokyo il mese prossimo. Inoltre, Depp ha recentemente terminato le riprese di “Day Drinker” accanto a Penélope Cruz, un progetto che, secondo chi gli è vicino, gli ha permesso di riscoprire il piacere di recitare in ruoli intensi ma leggeri.
“È stato un anno incredibilmente pieno, e Johnny ha molti progetti entusiasmanti all’orizzonte - ha dichiarato una fonte a TMZ - ma Ebenezer rappresenta un passo simbolico: il ritorno ufficiale di Depp nei blockbuster natalizi di Hollywood.” Dopo anni di silenzio e lavori indipendenti, sembra che l’industria sia pronta a riabbracciare una delle sue stelle più iconiche. E, se la produzione manterrà i tempi previsti, “Ebenezer: A Christmas Carol” debutterà nelle sale a novembre 2026, promettendo di riportare la magia, e il fascino oscuro, di Johnny Depp sul grande schermo, proprio in tempo per il Natale.