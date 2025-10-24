Hamas non trova più i corpi di 5 ostaggi. Ira di Israele

AGI - Hamas ha perso le tracce di cinque dei 13 ostaggi deceduti ancora detenuti a Gaza. Ad affermarlo è un funzionario israeliano anonimo citato dal quotidiano Ynet. Secondo la stessa fonte, il gruppo terroristico sta "giocando e prendendo tempo, per estendere il cessate il fuoco senza raggiungere la seconda fase dell'accordo, che richiede il disarmo".
Il cessate il fuoco richiede ad Hamas la restituzione di tutti gli ostaggi, ma era chiaro nell'intesa raggiunta che alcuni dei corpi dei 28 prigionieri deceduti sarebbero stati difficili da trovare nel territorio palestinese devastato dalla guerra. Da allora, di fronte alle pressioni israeliane, Hamas ha restituito 15 ostaggi deceduti.
Sono state formulate diverse stime sul numero di ostaggi deceduti a cui Hamas potrebbe avere accesso. Ieri, funzionari della difesa israeliani avrebbero riferito al vicepresidente statunitense Vance che Hamas può restituire i corpi di almeno 10 dei 13 ostaggi deceduti. Altre stime indicano che il gruppo terroristico potrebbe essere in grado di localizzare un numero inferiore di corpi. Nella Striscia di Gaza sono in corso le operazioni per ritrovare tutti gli ostaggi morti.