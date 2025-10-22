Wsj: "Gli Usa hanno tolto a Kiev le restrizioni sui missili"

AGI - L'amministrazione Trump ha revocato una restrizione fondamentale all'uso da parte dell'Ucraina di alcuni missili a lungo raggio forniti dagli alleati occidentali, consentendo a Kiev di intensificare gli attacchi contro obiettivi all'interno della Russia e di aumentare la pressione sul Cremlino. Lo hanno affermato al 'Wall Street Journal' funzionari statunitensi.
Ieri l'Ucraina ha utilizzato un missile da crociera Storm Shadow fornito dalla Gran Bretagna per colpire uno stabilimento russo a Bryansk che produceva esplosivi e carburante per razzi, ha annunciato sui social media lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Ha definito l'attacco un "colpo riuscito" che ha penetrato le difese aeree russe.
Bessent: "Ulteriori sanzioni Usa contro la Russia"
Ulteriori sanzioni statunitensi contro la Russia saranno annunciate mercoledì o giovedì. Lo ha dichiarato il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, secondo quanto riferito da Reuters. "Annunceremo dopo la chiusura di questo pomeriggio o domani mattina presto un sostanziale aumento delle sanzioni contro la Russia", ha detto Bessent