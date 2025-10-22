Ucraina: cos'è il New Start, fantasma che aleggia sulla trattativa

AGI - Scade il 5 febbraio 2026 il trattato New Start sugli arsenali atomici di Usa e Russia ed è il fantasma che aleggia sullo sfondo della trattativa per l'Ucraina. Il trattato 'eredita' gli accordi precedenti: dallo Start firmato nel 1991 da George Bush senior e Mikhail Gorbaciov pochi mesi prima della dissoluzione dell'Urss allo Start II e allo Start III, in realtà mai nato e assorbito dal New Start firmato nel 2010 da Barack Obama e Dmitri Medvedev.
Il trattato fissa i seguenti limiti per entrambe le parti:
- Limite di 1.550 tra testate e bombe nucleari
- Limite di 800 vettori nucleari tra Missili Balistici Intercontinentali (ICBM), Sottomarini Nucleari Lanciamissili (SLBM) e Bombardieri Pesanti
- Limite di 700 vettori nucleari tra Missili Balistici Intercontinentali (ICBM), Sottomarini Nucleari Lanciamissili (SLBM) e Bombardieri Pesanti contemporaneamente operativi
C'è dunque un margine di 100 vettori nucleari non operativi che ambo le parti possono tenere. La durata del trattato è di dieci anni dalla data di entrata in vigore, a meno che non venga sostituito da un accordo successivo e al termine può essere esteso per ulteriori cinque anni. Ciascuna parte può decidere unilateralmente di disdire l'accordo con un preavviso di tre mesi.
L'accordo definisce anche le modalità di ispezione dei siti e prevede un preavviso di 48 ore prima del dislocamento di un nuovo vettore. New START è stato approvato dal Senato statunitense il 22 dicembre del 2010 e rinnovato nel 2021. Nel febbraio 2023, un anno dopo l'invasione dell'Ucraina, Mosca annunciò la sospensione del trattato ma non ne reclamò l'uscita. A settembre, dopo l'incontro Trump-Putin in Alaska, il Cremlino annunciò di essere disponibile a prorogare di un anno gli effetti del New Start.
Il dialogo sul tema, al momento, non sembra una priorità per gli Usa. Perché Washington vorrebbe un trattato più ampio che tenga conto anche della Cina sia perché il presidente russo potrebbe avvalersi della trattativa nell'ambito del negoziato per la pace in Ucraina.