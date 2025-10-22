Attacchi russi su Kiev: almeno due morti nella capitale ucraina

AGI - Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato la morte di almeno due persone. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare di Kiev. "Il bilancio delle vittime nella capitale è salito a due", ha dichiarato Tymur Tkachenko su Telegram, mentre altre autorità cittadine segnalavano una vasta offensiva di droni contro la città.
L'attacco ha causato un incendio all'ottavo e al nono piano di un condominio e danneggiato altre infrastrutture residenziali nel quartiere Dnipro della capitale ucraina. I bombardamenti russi hanno causato danni anche alle infrastrutture civili nei quartieri di Pechersk, Darnitsia e Solomyansky.
Nel corso della notte forti esplosioni hanno scosso oltre che Kiev anche diverse altre città ucraine nella notte, durante un massiccio attacco aereo lanciato dalla Russia. L'offensiva arriva poche ore dopo che l'Ucraina aveva colpito con missili Storm Shadow l'impianto chimico di Bryansk, in Russia, che produce componenti fondamentali per l'industria missilistica di Mosca.
A Kiev, le prime detonazioni sono state udite intorno all'una del mattino, subito dopo l'allerta per missili balistici emessa dall'Aeronautica. Una seconda ondata di esplosioni è seguita circa mezz'ora più tardi. Esplosioni sono state segnalate anche a Dnipro, Zaporizhzhia e Izmail, citta' portuale affacciata sul Danubio. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato che le difese aeree ucraine sono entrate in azione per respingere l'offensiva nemica. Almeno un incendio e' divampato in citta', e squadre di soccorso sono state inviate nei punti colpiti. A Izmail, nella regione di Odessa, i bombardamenti hanno provocato blackout diffusi, aggravando la situazione gia' critica dovuta ai recenti raid contro le infrastrutture energetiche.
Escluso incontro Trump-Putin a breve
Non ci sono piani per un incontro "nell'immediato futuro" tra il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin. Lo afferma alla Reuters un alto funzionario della Casa Bianca. Anche il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha assicurato che proseguiranno i contatti telefonici con Marco Rubio, in seguito alle notizie di stampa su un rinvio del suo incontro con il segretario di Stato Usa.
Bloomberg: l'Ue e Kiev lavorano a un piano di pace in 12 punti
Gli Stati europei stanno lavorando con l'Ucraina a una proposta in 12 punti per porre fine alla guerra della Russia lungo le attuali linee del fronte, respingendo le rinnovate richieste di Vladimir Putin agli Stati Uniti affinché Kiev ceda territori in cambio di un accordo di pace. Lo afferma Bloomberg, citando fonti informate sulla questione. Un comitato per la pace, presieduto dal presidente Usa Trump, supervisionerebbe l'attuazione del piano proposto